В Ленобласти преступник вернул украденный с трехмесячным ребенком Cadillac

В Ленинградской области злоумышленник угнал автомобиль Cadillac Escalade, но увидев в салоне грудного ребенка, вернул машину на место.

Инцидент произошел в деревне Порошкино. Жительница оставила трехмесячного ребенка в машине, пока ходила в магазин, сообщают «Известия».

Вернувшись, она не обнаружила автомобиль и обратилась в полицию. Пока 34-летняя женщина дожидалась приезда сотрудников правоохранительных органов, автомобиль вернули.

Ребенок в результате инцидента не пострадал. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Мать находится под подпиской о невыезде.