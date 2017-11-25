В Ленобласти преступник вернул украденный с трехмесячным ребенком Cadillac
В Ленинградской области злоумышленник угнал автомобиль Cadillac Escalade, но увидев в салоне грудного ребенка, вернул машину на место.
Инцидент произошел в деревне Порошкино. Жительница оставила трехмесячного ребенка в машине, пока ходила в магазин, сообщают «Известия».
Вернувшись, она не обнаружила автомобиль и обратилась в полицию. Пока 34-летняя женщина дожидалась приезда сотрудников правоохранительных органов, автомобиль вернули.
Ребенок в результате инцидента не пострадал. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Мать находится под подпиской о невыезде.
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