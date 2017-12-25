В Ленобласти предложили создать зоополицию

В России необходимо сформировать зоополицию, которая будет заниматься вопросами содержания, охраны и использования животных. С такой инициативой выступил депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.

Он отметил, что подобные ведомства уже существуют в европейских странах и США. Отсутствие зоополиции в России, по мнению депутата, привело к появлению так называемых догхантеров, которые решают проблему бездомных животных не самым гуманным методом.

По замыслу Петрова, зоополиция должна стать структурой в системе МВД. Эксперты инициативу поддерживают, но отмечают, что ее создание может застопориться из-за вопросов финансирования и кадрового состава, передает RT.

Ранее депутат Мосгордумы Зоя Зотова выступила за запрет так называемых котокафе. По ее словам, условия содержания животных в заведениях общепита должны быть урегулированы на законодательном уровне, напоминает «Ридус».