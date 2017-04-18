В Ленобласти построят радиотелескоп нового поколения

На территории обсерватории «Светлое», расположенной в Приозерском районе Ленинградской области, началось строительство новейшего радиотелескопа.

Отмечается, что аппарат, превосходящий многие иностранные аналоги, будет построен к началу 2018 года. Правительство региона потратит на этот объект 600 миллионов рублей, - сообщает «ТАСС».

Отмечается, что новый радиотелескоп будет связан с другими аппаратами на территории России и позволит сбавить погрешности при работе системы ГЛОНАСС. Кроме того, новый объект поможет при решении многих научных задач.