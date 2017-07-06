В Ленобласти попал в больницу отравившийся наркотиками американец
В населенном пункте Мурино в Ленинградской области госпитализирован гражданин США Кристофер Крауф.
По словам медиков, у него сильное отравление неизвестным наркотическим веществом. Состояние иностранца они оценили как тяжелое и поместили его в отделение реанимации, сообщает «Политэксперт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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