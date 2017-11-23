В Ленобласти из полиции украли 20 тыс. автомобильных шин

В Ленинградской области исчезла партия автомобильных шин на 60 млн рублей. Вся партия проходила в качестве вещественных доказательств по полицейскому следствию.

По словам представителя пресс-службы генеральной прокуратуры РФ, в 2016 году было возбуждено уголовное дело по факту хищения автомобильных шин "Нокиан".

С согласия начальника следственного отдела ОМВД по Тосненскому району Ленинградской области 4 октября 2016 года следователь прекратил уголовное дело. Однако прокурорская проверка установила что, вещественные доказательства, а именно 20 тыс. автомобильных шин, переданы иному юридическому лицу, сообщает Interfax.

По признакам злоупотребления должностными полномочиями возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится предварительное следствие.

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Места: Россия
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