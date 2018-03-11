В Ленобласти молодой супруг взял кредит на убийство жены

Во Всеволожском районе Ленинградской области мужчину, который планировал убийство своей жены, приговорили к пяти годам лишения свободы.

Как сообщает «Российская газета», чтобы оплатить услуги киллера, он взял кредит в банке. Роль наемного убийцы исполнил сотрудник правоохранительных органов.

В полиции узнали о готовящемся преступлении, когда мужчина стал спрашивать знакомых, нет ли у них на примете человека, который убьет его супругу. Один из таких знакомых обратился в полицию.

Киллер несколько раз встречался с мужчиной и обсуждал с ним детали преступления. Чтобы заплатить исполнителю аванс, преступник взял кредит в банке. После выплаты 40 тыс. рублей организатора убийства задержали.

В ходе расследования выяснилось, что мужчине 22 года. Жена ушла от него вскоре после свадьбы. Мужчина хотел убить ее, чтобы получить опеку над малолетним ребенком.