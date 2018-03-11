В Ленобласти молодой супруг взял кредит на убийство жены

Во Всеволожском районе Ленинградской области мужчину, который планировал убийство своей жены, приговорили к пяти годам лишения свободы.

Как сообщает «Российская газета», чтобы оплатить услуги киллера, он взял кредит в банке. Роль наемного убийцы исполнил сотрудник правоохранительных органов.

В полиции узнали о готовящемся преступлении, когда мужчина стал спрашивать знакомых, нет ли у них на примете человека, который убьет его супругу. Один из таких знакомых обратился в полицию.

Киллер несколько раз встречался с мужчиной и обсуждал с ним детали преступления. Чтобы заплатить исполнителю аванс, преступник взял кредит в банке. После выплаты 40 тыс. рублей организатора убийства задержали.

В ходе расследования выяснилось, что мужчине 22 года. Жена ушла от него вскоре после свадьбы. Мужчина хотел убить ее, чтобы получить опеку над малолетним ребенком.

Новости по теме
Теги:
События: убийства
Следующая новость Минсельхоз России: «В стране не хватает хмеля»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО