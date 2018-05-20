В Ленобласти при жесткой посадке самолета погиб один человек

Из-за жесткой посадки двухместного легкомоторного самолета Су-29 в Ленинградской области скончался один человек.

Об этом РБК сообщили в пресс-службе Северо-западного регионального центра МЧС.

«Всего на борту был 1 человек, при жесткой посадке в районе населенного пункта Ломаха он погиб», - рассказали в ведомстве.

Су-29 – спортивно-пилотажный самолет, рассчитанный на перевозку двух человек. Его разработка началась в 1990 году, а первый полет прошел в 1992 году.