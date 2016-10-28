Ленинский суд Оренбурга отправил под домашний арест министра спорта региона

Постановлением Ленинского районного суда города Оренбург глава Министерства спорта области Олег Пивунов на срок до 26 декабря отправлен под домашний арест.

Об этом сообщает РИА «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным следствия, в 2011-2013 годах Пивунов уклонился от уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды. Ущерб оценивается в 26 миллионов рублей. Также за последние два года министр неоднократно организовывал собственные командировки за пределы области для участия в мероприятиях, не относящихся к его служебной деятельности.

Кроме того, он обеспечил безвозмездное проживание двух своих заместителей и их семей в квартирах, арендованных за счет оренбургской областной общественной организации «Баскетбольный клуб «Надежда». Ущерб оценивается в размере более 2 миллионов рублей.

Сам министр отрицает свою причастность к преступлениям.

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