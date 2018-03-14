На «Ленфильме» почтили память Олега Табакова
На киностудии «Ленфильм» установили памятную доску в честь Олега Табакова.
Она простоит до конца текущей недели. Все желающие могут возложить к ней цветы с 10 до 22 часов, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на «Петербургский дневник».
На «Ленфильме» отметили, что Табаков был «большим другом» киностудии и настоящим мастером, которого любили миллионы зрителей.
Руководство студии также планирует организовать выставку, посвященную актеру. Табаков скончался в Москве 12 марта в возрасте 82 лет после продолжительной болезни.
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