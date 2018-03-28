На «Ленфильме» обрадовались обрушению стены

Обвал стены здания, принадлежащего «Ленфильму», руководство киностудии сочло подарком.

Инцидент произошел накануне, на улице Тамбасова в Петербурге. По словам гендиректора студии Эдуарда Пичугина, здание уже давно находилось в аварийном состоянии и пустовало.

В интервью НСН он пояснил, что стена предназначалась к сносу и ее требовалось разобрать. Эта работа обошлась бы студии в два миллиона рублей. Поскольку стена обвалилась сама, эти средства удалось сэкономить, что стало настоящим подарком для «Ленфильма».

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