Лень полезна для здоровья

Американские ученые пришли к выводу, что человек, который позволяет себе лениться, просто сохраняет свое здоровье и слушается подсказок организма.

Например, это может быть физическая или умственная переработка. В таких случаях мозг подает сигнал и просто отказывается что-либо делать. Если человек не хочет или не может дать себе время на отдых, то его утомившийся организм вынужден тратить в два раза больше энергии на работу, что в результате приводит к существенным проблемам со здоровьем, - сообщает «Экономика сегодня».

Эксперты утверждают, что лениться бесконечно долго не сможет никто. Как только силы восстановятся, а сам отдых уже станет утомительным, потребность в деятельности оторвет лентяя от дивана.