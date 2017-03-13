Лень полезна для здоровья
Американские ученые пришли к выводу, что человек, который позволяет себе лениться, просто сохраняет свое здоровье и слушается подсказок организма.
Например, это может быть физическая или умственная переработка. В таких случаях мозг подает сигнал и просто отказывается что-либо делать. Если человек не хочет или не может дать себе время на отдых, то его утомившийся организм вынужден тратить в два раза больше энергии на работу, что в результате приводит к существенным проблемам со здоровьем, - сообщает «Экономика сегодня».
Эксперты утверждают, что лениться бесконечно долго не сможет никто. Как только силы восстановятся, а сам отдых уже станет утомительным, потребность в деятельности оторвет лентяя от дивана.
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