Лекарства на травах могут представлять опасность для здоровья‍

Многие считают, что природный состав лекарства является гарантией его безопасности. Однако Австралийские ученые обнаружили в составе препаратов на травах токсические элементы, такие как тяжелые металлы, способные вызывать различные поражения организма.

Кроме того, исследователи выявили, что употребление данных лекарств негативно сказывается на работе почек и печени, - сообщает «Экономика сегодня».

Авторы проведенного исследования подчеркивают, что власти должны проводить независимое тестирование препаратов на травах перед тем, как разрешать их выход на рынок.