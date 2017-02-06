Лекарства на травах могут представлять опасность для здоровья
Многие считают, что природный состав лекарства является гарантией его безопасности. Однако Австралийские ученые обнаружили в составе препаратов на травах токсические элементы, такие как тяжелые металлы, способные вызывать различные поражения организма.
Кроме того, исследователи выявили, что употребление данных лекарств негативно сказывается на работе почек и печени, - сообщает «Экономика сегодня».
Авторы проведенного исследования подчеркивают, что власти должны проводить независимое тестирование препаратов на травах перед тем, как разрешать их выход на рынок.
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