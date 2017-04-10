Лекарства против ВИЧ и гепатита стали дешевле

Российские производители лекарств в добровольном порядке снизили цены на 239 наименований лекарств, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Отмечается, что среди подешевевших лекарств оказались также препараты для лечения ВИЧ, гепатитов В и С и туберкулеза.

«Минимальная экономия бюджетных средств от снижения цен на лекарства для лечения ВИЧ-инфекции составит более 63 миллионов рублей», — цитирует Ura.ru сообщение ФАС.

В ходе январского мониторинга цен на лекарства ФАС установила, что стоимость препаратов, необходимых при лечении ВИЧ, гепатитов и других болезней, сильно завышена. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что государство будет пресекать любые попытки коммерческих структур нажиться за счет потребителей.