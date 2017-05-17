Лекарства от инфаркта и инсульта начнут производить в России

В ближайшие месяцы в России может развернуться производство препаратов для лечения инсульта и инфаркта.

Об этом заявила глава фармацевтической компании "НПО Петровакс Фарм" Елена Архангельская. По ее словам, в ближайшие месяцы на территории России будет налажено производство кое-каких высокотехнологичных тромболитических препаратов, а к 2019 году на территории страны будет выработано производство полного цикла.

Она уточнила, что пока неизвестно, разрешит ли локализация производства данных препаратов в России удешевить их, - сообщают «РИА Новости».

Между тем, заболеваемость инфарктом миокарда и инсультом остается очень высокой, причем прогноз лечения этих заболеваний остается неутешающим. Например, после перенесенного инсульта только около 60 процентов пациентов возвращаются к нормальной жизни.