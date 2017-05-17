Лекарства от инфаркта и инсульта начнут производить в России

В ближайшие месяцы в России может развернуться производство препаратов для лечения инсульта и инфаркта.

Об этом заявила глава фармацевтической компании "НПО Петровакс Фарм" Елена Архангельская. По ее словам, в ближайшие месяцы на территории России будет налажено производство кое-каких высокотехнологичных тромболитических препаратов, а к 2019 году на территории страны будет выработано производство полного цикла.

Она уточнила, что пока неизвестно, разрешит ли локализация производства данных препаратов в России удешевить их, - сообщают «РИА Новости».

Между тем, заболеваемость инфарктом миокарда и инсультом остается очень высокой, причем прогноз лечения этих заболеваний остается неутешающим. Например, после перенесенного инсульта только около 60 процентов пациентов возвращаются к нормальной жизни.

Новости по теме
Теги:
События: наука
Персоны: ученые
Следующая новость В афганском Джелалабаде боевики атаковали здание ТВ

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО