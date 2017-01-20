Легкоатлетка Баздырева рассказала о давлении со стороны WADA и канала ARD

За три дня до выхода в эфир на канале ARD очередного фильма, посвященного допингу в российском спорте, легкоатлетка Анастасия Баздырева рассказала, какими методами сотрудники WADA, а также как журналисты канала ARD добывают информацию для своих «сенсаций».

- На днях мне пришло письмо от немецкого журналиста. Это был своего рода ультиматум. Мне дали время до 10 часов утра субботы, 21 января, чтобы ответить на конкретные вопросы. Я поинтересовалась у автора, на каком основании он интересуется моей личной жизнью и почему я обязана уложиться в срок. Он ответил, что это якобы обычное журналистское расследование, и он заинтересован в моей интерпретации известных ARD фактов, - рассказала Баздырева RT.

По словам россиянки, сначала она собиралась отказаться, но потом решила высказать все, что накипело.

- Знаете, в 2015 году на чемпионате Европы в Праге меня пытались запереть в комнате с тремя работниками WADA. Не знаю — фактическими на тот момент, или уже отошедшими от дел. Я попросила их представиться несколько раз, они отказались. Но это полбеды, после на меня пытались надавить и устроить допрос, применив физическую силу. Хотя я вообще не имела понятия, о чем со мной пытаются побеседовать такими методами. Но самое смешное даже не это. После, в докладе WADA я была охарактеризована как «агрессивная и не идущая на контакт». То есть, три молодых бугая без объяснения причин пытаются затащить девушку в какую-то комнату в одной из европейских столиц, а я агрессивная. Мне просто страшно в тот момент было, - рассказала спортсменка.

По мнению Баздыревой, реакция на новую порцию «разоблачений» от ARD предсказуема: главного информатора этой серии Андрея Дмитриева вызовут представители IAAF, чтобы из первых уст получить от него информацию.

- Думаю, он только добавит негатива в адрес российских спортсменов и станет новой Юлией Степановой. Теперь после его слов в IAAF скажут, что русские не исправляются, что ситуация в нашем спорте не меняется. А еще наверняка будут критиковать за то, что мы не приняли обратно «героя» Дмитриева, как не приняли ту же Степанову, - подчеркнула Баздырева.

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