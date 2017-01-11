Легкоатлет Дылдин рассказал об инциденте с его допинг-пробой и дисквалификацией

Россиянин Максим Дылдин рассказал, как и почему его обвинили в отказе от сдачи допинг-пробы, а затем дисквалифицировали на четыре года.

По словам чемпиона Европы и бронзового призера чемпионата мира в эстафете, дисциплинарное дело против него было заведено 22 мая 2015 года, рассмотрение длилось год и восемь месяцев, а итогом стала дисквалификация на четыре года.

Дылдин шел к такси в Адлере, когда к нему подбежала женщина, говорившая по-русски.

- По контракту нас могут проверить представители из любой другой страны. Она меня спрашивает: «Вы Максим Дылдин?», на что я спросил у нее, кто она такая, женщина представилась офицером WADA. В ответ я попросил ее показать удостоверение, потому что когда ты сдаешь допинг-контроль за границей, они обязаны предоставить тебе свои корочки и бланк для заполнения данных, — цитирует Дылдина RT со ссылкой на Properm.

Женщина игнорировала просьбу предъявить документы и начала настаивать на том, чтобы он сдал анализ на допинг.

- Я поинтересовался: «Что, должен прямо на улице вам сдавать все?» Она опять: «Вы будете сдавать анализы?» Ну тогда я и сказал: «Раз вы не показываете удостоверение, то я не Максим Дылдин». Тогда она стала тянуть меня за руку, таксист это, кстати, все видел. Тогда я пригрозил ей, что вызову полицию, а она просто развернулась и ушла. Все, вот за это меня дисквалифицировали, — сказал Дылдин.

Легкоатлет рассказал также, что и до, и после этого неоднократно сдавал анализы, и никогда никаких нареканий к нему не возникало.

Ранее Дылдин объявил о завершении карьеры.

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Теги:
Места: Россия
События: спорт, допинг
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