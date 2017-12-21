Легким курильщиков помогут томаты и яблоки

Ежедневное употребление в пищу помидоров и яблок снижает риск возникновения хронической обструктивной болезни легких.

По прогнозам ученых, данное заболевание в ближайшие несколько лет станет одной из главных причин смертности. В подавляющем большинстве случаев к его возникновению приводит активное или пассивное курение.

Ученые провели ряд исследований, которые помогли установить связь между диетой и состоянием легких. В частности, выяснилось, что люди, которые каждый день съедали по два помидора или три дольки яблока, значительно снижали риск ХОБЛ. Кроме того, их легкие выглядели моложе и позволяли вдохнуть больше воздуха, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание European Respiratory Journal.

Специалисты делают акцент на том, что переработанные томаты и яблоки полезного эффекта не оказывают. Иначе говоря, соки или муссы не сделают легкие здоровее.

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