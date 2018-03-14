Легендарный Beetle навсегда ушел в историю
Автомобильная компания Volkswagen отказалась от дальнейшего производства своей знаменитой модели Beetle («жук»).
Глава направления технического развития Volkswagen Франк Уэлш объяснил решение компании тем, что «невозможно в пятый раз сделать совершенно новый Beetle»,передает «ФедералПресс».
Очередное возрождение «жук» получил в 2011 году. Компания также планировала превратить его в электромобиль, однако позднее отказалась от этой идеи.
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