Легендарный Beetle навсегда ушел в историю

Автомобильная компания Volkswagen отказалась от дальнейшего производства своей знаменитой модели Beetle («жук»).

Глава направления технического развития Volkswagen Франк Уэлш объяснил решение компании тем, что «невозможно в пятый раз сделать совершенно новый Beetle»,передает «ФедералПресс».

Очередное возрождение «жук» получил в 2011 году. Компания также планировала превратить его в электромобиль, однако позднее отказалась от этой идеи.