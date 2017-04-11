Легендарные игрушки Тамагочи вновь покорили Японию

Электронные игрушки Тамагочи, завоевавшие мир в 1996 году, вновь начали продаваться в Японии.

Как уточняется в сообщении, компания Bandai недавно вновь выпустила оригинальную версию Тамагочи образца 1996 года с шестью доступными персонажами.

Интернет магазин Amazon предлагает купить электронного питомца всего за 14 долларов, собщает «РИА Новости».

«Я купил Тамагочи! Он меньше, чем я думал, но это мои воспоминания!», — написал японец, купивший игрушку.