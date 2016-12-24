Легендарная стюардесса Весна Вулович скончалась в Сербии
Стюардесса Весна Вулович, выжившая при крушении самолета, скончалась в Сербии. Женщине было 66 лет.
Тело стюардессы обнаружили в ее квартире, сообщает ТАСС. Причина смерти не уточняется.
Весна Вулович поставила рекорд по свободному падению с высоты. Она была единственной выжившей после катастрофы 1972 года. Самолет McDonnell Douglas DC-9 был взорван хорватскими националистами. Самолет следовал по маршруту Копенгаген-Загреб и взорвался над Германией.
Весне Вулович на тот момент было 23 года. Вместе с обломками самолета она упала с высоты около 10 тысяч метров. Женщина получила многочисленные травмы, ее лечение заняло продолжительное время. В той катастрофе погибло 27 человек.
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