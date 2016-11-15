Легендарная группа Deep Purple выпустит новый альбом в 2017 году

Как рассказал солист знаменитой группы Deep Purple - Иэн Гиллан, коллектив записал новый альбом, который музыканты выпустят в феврале 2017 года.

Альбом с новыми записями рок-группы станет продолжением предыдущего сборника музыкальных произведений Deep Purple. Предшествующая пластинка была выпущена в 2013 году и называлась Now What?

- Новый альбом выйдет в феврале, он станет развитием предыдущей пластинки, — рассказал журналистам солист коллектива Гиллан на пресс-конференции.

Солист и лидер музыкальной рок-группы охарактеризовал предыдущую работу коллектива. В частности Иэн Гиллан отметил, что предшествующий сборник, продолжением которого стал новый альбом, «полон энергии».

Лидер Deep Purple также выразил надежду, что последующие работы коллектива будут еще лучше, и подчеркнул, что весь состав музыкального коллектива остался доволен проделанной работой, пишут «Известия».

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Стресс и тревога влияют на расходы

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО