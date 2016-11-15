Легендарная группа Deep Purple выпустит новый альбом в 2017 году

Как рассказал солист знаменитой группы Deep Purple - Иэн Гиллан, коллектив записал новый альбом, который музыканты выпустят в феврале 2017 года.

Альбом с новыми записями рок-группы станет продолжением предыдущего сборника музыкальных произведений Deep Purple. Предшествующая пластинка была выпущена в 2013 году и называлась Now What?

- Новый альбом выйдет в феврале, он станет развитием предыдущей пластинки, — рассказал журналистам солист коллектива Гиллан на пресс-конференции.

Солист и лидер музыкальной рок-группы охарактеризовал предыдущую работу коллектива. В частности Иэн Гиллан отметил, что предшествующий сборник, продолжением которого стал новый альбом, «полон энергии».

Лидер Deep Purple также выразил надежду, что последующие работы коллектива будут еще лучше, и подчеркнул, что весь состав музыкального коллектива остался доволен проделанной работой, пишут «Известия».