Легенда футбола будет тренировать белорусскую команду
Легендарный футболист и экс-тренер сборной Аргентины Диего Марадона будет тренировать игроков брестского «Динамо».
Агент Марадоны Стефано Сеси заявил, что условия сотрудничества будут обсуждаться с руководством белорусского клуба в Дубае. Футболист уже дал согласие работать с «Динамо».
По словам Сеси, Марадона собирается посетить ЧМ-2018 в России. Он приедет на соревнования в качестве журналиста, сообщает «Газета.ру».
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