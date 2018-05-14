Легенда футбола будет тренировать белорусскую команду

Легендарный футболист и экс-тренер сборной Аргентины Диего Марадона будет тренировать игроков брестского «Динамо».

Агент Марадоны Стефано Сеси заявил, что условия сотрудничества будут обсуждаться с руководством белорусского клуба в Дубае. Футболист уже дал согласие работать с «Динамо».

По словам Сеси, Марадона собирается посетить ЧМ-2018 в России. Он приедет на соревнования в качестве журналиста, сообщает «Газета.ру».