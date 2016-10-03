Ледокол «Капитан Хлебников» завершил туристический круиз по Арктике

Ледокол Fesco "Капитан Хлебников" вернулся во Владивосток из 71-дневного экспедиционного круиза в Арктику. Судно прошло по Северному морскому пути, вокруг Гренландии и через Канадскую Арктику.

8 июля в порту Владивостока ледокол взял на борт первых туристов и обслуживающий персонал. Остальная часть иностранных туристов поднялась на судно 14 июля в Анадыре. В норвежском порту Лонгйир произошла смена пассажиров, и ледокол направился в Гренландию, которую сначала обошел по северо-восточному побережью, после спустился на юг острова, а затем посетил столицу - Нуук.

Во время круиза произошло небольшое отклонение от запланированного маршрута. Дело в том, что полярный массив льда в районе мыса Норд не дал ледоколу подняться выше, и тяжелые ледовые условия не позволили подойти к самой северной точке Земли.

"Капитан Хлебников" - один из четырех ледоколов класса "Капитан Сорокин", построенных финской верфью "Вяртсиля". В 1992 году "Капитан Хлебников" был переоборудован в ледокольно-пассажирское судно и получил необходимые свидетельства и разрешения Российского морского регистра судоходства, сообщает ТАСС.