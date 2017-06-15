Ледники на поверхности Антарктиды массово тают
Группа ученых из США заявила о массовом таянии огромных ледников в Антарктиде. Соответствующие наблюдения велись в период с декабря 2015 по январь 2016 года – то есть, во время летнего периода в южном полушарии нашей планеты.
Особое внимание экспертов привлек тот факт, что процесс таяния льда распространился не только в нижней его части, но и на поверхности. Общая площадь талого льда составляет приблизительно 770 000 квадратных километров, - сообщает «РИА Новости».
По предварительной версии специалистов, виной катаклизма стал феномен течения Эль-Ниньо, пришедшего из Тихого океана.
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