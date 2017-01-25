Лебедева оспорит лишение двух олимпийских медалей в Спортивном арбитражном суде

Татьяна Лебедева, решением МОК лишенная двух серебряных медалей, завоеванных на Играх-2008 в Пекине, собирается подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

- Однозначно буду подавать апелляцию. Я всегда буду бороться до конца, - заявила Лебедева ТАСС.

Ранее сообщалось, что МОК лишил россиянку медалей, выигранных в Пекине в прыжках в длину и в тройном прыжке, на основании перепроверки проб, взятых на Олимпиаде-2008. Согласно данным антидопинговых служб, в анализах Лебедевой было обнаружено запрещенное вещество туринабол.