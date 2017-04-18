ЛДПР: Выборы с предсказуемым финалом никому не интересны

Группа депутатов ЛДПР во главе с Зампредом Госдумы Игорем Лебедевым внесла законопроект об отмене так называемого «дня тишины» - запрета агитации в день перед выборами и в день голосования, сообщает официальный сайт ЛДПР.

Депутат Госдумы, член фракции ЛДПР Игорь Лебедев разъяснил позицию по этому вопросу:

«Считается, что избирателю надо дать «собраться с мыслями». Но мы уже знаем, какие мысли в результате овладевают избирателем: он подумает-подумает, да и не пойдет никуда. Понятно, что участвовать в выборах с предсказуемым финалом никому не интересно. Но с другой стороны, чем ниже явка, тем предсказуемее финал. Выборы отдаются на откуп всевозможным жуликам, «карусельщикам» и бедолагам-бюджетникам, которых начальство погнало пинками к урнам, строго велев проголосовать «как полагается». Круг замкнулся. Но это еще не все. Период тишины - день до выборов и сам день выборов - тоже отдан на откуп. Всевозможные черные пиарщики, жулики от агитации, в этот день сливают тонны компромата на тех, кого им «заказали».

Выборы необходимо срочно сделать максимально честными и максимально привлекательными, уверен Игорь Лебедев.

«Властям удобна низкая явка: можно как угодно "крутить-вертеть" выборами. Но ведь избиратель скептически относится не только к самому процессу выборов. Он не готов признать их итоги. Власть стремительно теряет легитимность. Это значит - массовый уход от налогов, массовый отказ от службы в армии...»

Игорь Лебедев — российский политик, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с 1999 года. Заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ (с 2011 года). Член ЛДПР. Сын Владимира Жириновского. Родители специально изменили ему фамилию на фамилию матери, чтобы фамилия известного отца не мешала самостоятельной жизни сына.