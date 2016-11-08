ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы предложение довести стипендии до уровня МРОТ

Законопроект, предполагающий доведение размера студенческих стипендий до уровня минимального размера оплаты труда, внесен на рассмотрение Госдумы РФ группой депутатов от фракции ЛДПР.

Законодатели предлагают дополнить закон об образовании нормой, согласно которой минимальный размер норматива для формирования стипендиального фонда не может быть ниже МРОТ, - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официальный сайт нижней палаты парламента.

По мнению депутатов, сложившиеся ныне нормативы ущемляют права студентов и не позволяют им приобретать на стипендию необходимые средства существования, поэтому большинству из них параллельно с учебой приходится устраиваться на работу, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечают авторы документа, в системе профобразования студенты получают по 487 рублей в месяц, а в вузах – 1340 рублей в месяц, в то время как МРОТ с 1 июля 2016 года составляет 7500 рублей в месяц.