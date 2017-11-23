В ЛДПР придумали аналог «черной пятницы»

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов выступил с инициативой введения в России дня скидок, аналогичного «черной пятнице».

В своем обращении главе Минпромторга Денису Мантурову он пояснил, что за рубежом в день тотальных скидок продавцы и производители товаров получают прибыли, достигающие 20% годов. Часть средств поступает при этом из РФ, поскольку россияне стремятся приобрести подешевевшую импортную бытовую технику.

Парламентарий предлагает установить «белую субботу» и продавать в этот период отечественную сельхозпродукцию и продукты питания по выгодным ценам, сообщает «Экономика сегодня».

По мнению Власова, средства от продаж пойдут на пользу российской экономике. К тому же день скидок будет выгоден гражданам с низкими и средними доходами, поскольку основную статью их расходом как раз составляют продукты питания.

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