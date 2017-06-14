ЛДПР представила в Госдуму присяги для будущих граждан РФ

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский представил в Госдуму свой вариант присяги, которую должны будут приносить лица, получающие российское гражданство.

По версии Жириновского, любовь к России должна быть выше и священнее, нежели любовь к женщине и родителям.

Еще один вариант присяг предложен депутатом Ириной Яровой. По ее мнению, будущий гражданин РФ должен поклясться в уважении прав и свобод человека, сохранении исторически сложившегося государственного единства, а также в укреплении суверенной государственности России, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.

Идея о введении присяги для получающих гражданство РФ принадлежит президент Владимиру Путину. Он поручил спикеру Думы Вячеславу Володину проработать данный вопрос.