ЛДПР представила в Госдуму присяги для будущих граждан РФ

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский представил в Госдуму свой вариант присяги, которую должны будут приносить лица, получающие российское гражданство.

По версии Жириновского, любовь к России должна быть выше и священнее, нежели любовь к женщине и родителям.

Еще один вариант присяг предложен депутатом Ириной Яровой. По ее мнению, будущий гражданин РФ должен поклясться в уважении прав и свобод человека, сохранении исторически сложившегося государственного единства, а также в укреплении суверенной государственности России, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на сайт нижней палаты парламента.

Идея о введении присяги для получающих гражданство РФ принадлежит президент Владимиру Путину. Он поручил спикеру Думы Вячеславу Володину проработать данный вопрос.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: Дума, ЛДПР
Следующая новость Житель Югорска пожаловался на оскорбление чувств пастафариан

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО