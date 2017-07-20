В ЛДПР предложили стереть с карты РФ Свердловскую область

Глава ЛДПР Владимир Жириновский выступил за переименование Свердловской области в Уральскую. Такую инициативу он высказал в преддверии 100-летней годовщины расстрела царской семьи.

Партия создала специальную комиссию, которая занимается подготовкой мероприятий к указанной дате. Переименование региона Жириновский назвал одной из ее задач.

«Дело в том, что проводить мемориальные мероприятия в регионе, где зверски убили императора и его семью, включая детей, и который назван именем Якова Свердлова, по сути соучастника этого преступления — это новая форма издевательства над памятью царя и его родственников», - цитирует лидера ЛДПР URA.RU.

Ранее подобное предложение высказывал и бывший премьер Сергей Степашин. Однако самих жителей региона его название вполне устраивает. Большинство из них не хотят переименования области.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: ЛДПР
Следующая новость Майор ГИБДД попался на торговле правами

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО