В ЛДПР предложили стереть с карты РФ Свердловскую область
Глава ЛДПР Владимир Жириновский выступил за переименование Свердловской области в Уральскую. Такую инициативу он высказал в преддверии 100-летней годовщины расстрела царской семьи.
Партия создала специальную комиссию, которая занимается подготовкой мероприятий к указанной дате. Переименование региона Жириновский назвал одной из ее задач.
«Дело в том, что проводить мемориальные мероприятия в регионе, где зверски убили императора и его семью, включая детей, и который назван именем Якова Свердлова, по сути соучастника этого преступления — это новая форма издевательства над памятью царя и его родственников», - цитирует лидера ЛДПР URA.RU.
Ранее подобное предложение высказывал и бывший премьер Сергей Степашин. Однако самих жителей региона его название вполне устраивает. Большинство из них не хотят переименования области.
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