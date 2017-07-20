В ЛДПР предложили стереть с карты РФ Свердловскую область

Глава ЛДПР Владимир Жириновский выступил за переименование Свердловской области в Уральскую. Такую инициативу он высказал в преддверии 100-летней годовщины расстрела царской семьи.

Партия создала специальную комиссию, которая занимается подготовкой мероприятий к указанной дате. Переименование региона Жириновский назвал одной из ее задач.

«Дело в том, что проводить мемориальные мероприятия в регионе, где зверски убили императора и его семью, включая детей, и который назван именем Якова Свердлова, по сути соучастника этого преступления — это новая форма издевательства над памятью царя и его родственников», - цитирует лидера ЛДПР URA.RU.

Ранее подобное предложение высказывал и бывший премьер Сергей Степашин. Однако самих жителей региона его название вполне устраивает. Большинство из них не хотят переименования области.