В ЛДПР предложили превратить в спорт драки между футбольными фанатами
Депутат ЛДПР и заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев предложил считать драки между футбольными болельщиками новым видом спорта.
По его мнению, следует сформировать команды, выработать правила и проводить соревнования команд, сообщает «Ридус» со ссылкой на сайт ЛДПР. Парламентарий считает, что они будут не менее популярны, чем футбольные матчи.
По словам депутата, Россия могла бы стать «пионером» в новом виде спорта. Лебедев подчеркнул, что российские поклонники футбола - «бойцы, но не хулиганы».
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