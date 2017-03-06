В ЛДПР предложили превратить в спорт драки между футбольными фанатами

Депутат ЛДПР и заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев предложил считать драки между футбольными болельщиками новым видом спорта.

По его мнению, следует сформировать команды, выработать правила и проводить соревнования команд, сообщает «Ридус» со ссылкой на сайт ЛДПР. Парламентарий считает, что они будут не менее популярны, чем футбольные матчи.

По словам депутата, Россия могла бы стать «пионером» в новом виде спорта. Лебедев подчеркнул, что российские поклонники футбола - «бойцы, но не хулиганы».