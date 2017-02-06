В ЛДПР предложили отменить статью УК о нарушении порядка на митингах

Депутат ЛДПР подготовили законопроект, в котором предлагают упразднит статью 212.1 УК РФ, предусматривающую наказание за неоднократные нарушения порядка проведения митингов.

Согласно данной статье, гражданин, попавшийся на нарушениях более двух раз в течение полугода, может быть приговорен к лишению свободы на срок доя пяти лет или оштрафован на сумму до одного миллиона рублей. Авторы инициативы считают, что данное наказание несоразмерно с тяжестью и общественной опасностью предусмотренного нарушения.

Они также отметили, что формулировка статьи предполагает уголовную ответственность лица, которое уже понесло наказание в соответствии с КоАП РФ. При этом депутаты напомнили, что Конституция запрещает повторно наказывать за одно и то же преступление.

«Ошибочность, поспешность, недостаточная практическая и теоретическая обоснованность введения подобного рода статей с административной преюдицией в уголовное законодательство в полной мере проявились при рассмотрении судами нескольких дел», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы партии. В частности, авторы инициативы привели в пример дело Ильдара Дадина.

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Места: Россия
Организации: Дума, ЛДПР
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