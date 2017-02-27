В ЛДПР предложили набрать из пенсионеров дружину «догхантеров-информаторов»

Замглавы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов выдвинул идею установить за хозяевами собак бойцовских пород наблюдение силами пожилых людей, которые, сидя дома, сообщали бы в полицию, если такого пса регулярно выводят без намордника. Это позволит эффективней предотвращать нападения таких собак, считает депутат от ЛДПР.

Кирилл Черкасов считает важным развивать гражданскую активность и призывает пенсионеров, которые часто проводят время дома, набирать телефон полиции и сообщать информацию о соседе, который «регулярно выходит с питбулем без намордника или у кого-то большая агрессивная собака гуляет на детской площадке», пишет «Лента.ру».

По мнению Кирилла Черкасова, просто ужесточение законодательства не поможет решить проблему. Коснулся он и проблемы бродячих собак, напомнив, что в Думе уже несколько лет лежит законопроект от фракции ЛДПР, предусматривающий уничтожение агрессивных животных на месте.

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Теги:
Организации: Дума, ЛДПР, МВД
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