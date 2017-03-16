В ЛДПР предложили амнистировать несколько категорий осужденных

Депутаты от ЛДПР направили в Госдуму проект постановления об амнистии, приуроченной к годовщине вхождения Крыма в состав России.

Авторы инициативы предлагают амнистировать несовершеннолетних осужденных; совершеннолетние, совершивших преступления в возрасте до 18 лет; женщины, имеющих несовершеннолетних детей; беременных женщин; женщин и мужчин старше 55 и 60 лет соответственно; мужчин, имеющие детей в возрасте до 3-х лет; инвалидов I, II, III групп.

Кроме того, парламентарии выступают за сокращение неотбытой части наказания некоторым категориям осужденных.

Депутаты пояснили, что инициатива основана на исторических традициях российской государственности и направлена на укрепление авторитета власти, передает «Интерфакс».

Амнистия не будет распространятся на лиц, совершивших тяжкие преступления, особо опасных рецидивистов и злостных нарушителей режима отбывания наказания.

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Теги:
Места: Россия, Крым
Организации: ЛДПР
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