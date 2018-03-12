В ЛДПР предлагают страховать пассажиров такси

Ряд депутатов фракции ЛДПР подготовили законопроект о страховании пассажиров такси. В ближайшее время он будет рассмотрен парламентариями.

Первоначальный вариант проекта был внесен в Думу еще в конце прошлого года. Однако документ получил отрицательный отзыв кабмина. В частности, претензии возникли у Минфина – ведомство сочло его недостаточно конкретизированным.

Авторы доработали документ и собираются внести в Думу новую его версию. Согласно ей, в случае аварии пострадавшему пассажиру такси компенсацию должен выплачивать агрегатор.

Проект обязывает агрегаторов проверять наличие у автомобиля, нанимаемого для перевозки пассажиров, договора о страховании третьих лиц. «Если он этого не сделал, то, соответственно, он предоставляет услугу некачественную и будет за нее отвечать. Именно агрегатор», - пояснил «Парламентской газете» основной автор документа Сергей Жигарев, возглавляющий думский комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Кроме того, авторы проекта читают необходимым увеличить размер этой компенсации. Сейчас он составляет 500 тысяч рублей на всех пассажиров такси, пострадавших в ДТП. В то же время для пассажиров автобуса сумма компенсации гораздо выше – два миллиона.