ЛДПР предлагает конфисковывать машины за отказ уступить дорогу медикам

В ЛДПР готовят поправки в законодательство, согласно которым водители, не уступившие дорогу «скорой помощи», могут лишиться собственных транспортных средств.

По словам одного из представителей партии, случаи, подобные произошедшему на Камчатке, необходимо пресекать и принимать в отношении автохамов самые строгие меры, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что СКР возбудил уголовное дело по факту смерти пациента, к которому не успела «скорая помощь» из-за того, что не уступили дорогу. В интернете появилась петиция с требованием привлечь к уголовной ответственности водителя и пассажира иномарки, не пропустивших медиков и устроивших с ними перепалку.