ЛДПР предлагает конфисковывать машины за отказ уступить дорогу медикам
В ЛДПР готовят поправки в законодательство, согласно которым водители, не уступившие дорогу «скорой помощи», могут лишиться собственных транспортных средств.
По словам одного из представителей партии, случаи, подобные произошедшему на Камчатке, необходимо пресекать и принимать в отношении автохамов самые строгие меры, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Ранее сообщалось, что СКР возбудил уголовное дело по факту смерти пациента, к которому не успела «скорая помощь» из-за того, что не уступили дорогу. В интернете появилась петиция с требованием привлечь к уголовной ответственности водителя и пассажира иномарки, не пропустивших медиков и устроивших с ними перепалку.
Следующая новость В Подмосковье вдвое сократили сроки выдачи разрешений на строительство
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии