ЛДПР направила в спецслужбы США письмо с обяснением слов Жириновского о Трампе

Пресс-служба ЛДПР распространила сообщение о том, что партия направила в офис Национальной разведки США официальное письмо с разъяснением слов лидера фракции Владимира Жириновского о том, что «вся Россия выпьет шампанского» после победы на президентских выборах в Соединенных Штатах Дональда Трампа.

Эти слова Жириновского фигурируют в докладе американских спецслужб США о причастности России к кибератакам на штаб Демократической партии в качестве доказательства того, что Москва поддерживала кандидатуру Трампа.

«Пресс-служба ЛДПР сообщает, что от фракции ЛДПР отправлено письмо в офис национальной разведки США. В нем уточняется, что политик нигде не заявлял, что в случае победы Трампа вся Россия поднимет бокал шампанского, хотя симпатизирующих Трампу хватало», - цитирует текст релиза ТАСС.

Как подчеркнули в ЛДПР, это было «исключительно предложение Владимира Жириновского, которое он реализовал сразу после объявления результатов выборов».

«Но если некоторым американским аналитикам хочется пригубить русское шампанское, то председатель ЛДПР готов выслать ящик с игристым на адрес посольства России в США», - подчеркивается в сообщении.

В письме от имени Жириновского отмечается, что «ЛДПР никогда не была прокремлевской партией, а с первых дней боролась за власть и находилась в оппозиции действующей власти».

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Теги:
Места: Россия, США
Организации: ЛДПР
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