В ЛДПР жестко раскритиковали законопроект о запрете «позорящих» имен

Думскую фракцию Либерально-демократической партии крайне разочаровало определение, которое дается имени в законопроекте, предполагающем ограничения на регистрацию в ЗАГС определенных «креативных» имен. Депутаты потребовали, чтобы сенатор Валентина Петренко отозвала проект из Госдумы.

Как заявил замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, от текста этого законопроекта «волосы дыбом встают». По его словам, депутатов ЛДПР удивляет, что под именем гражданина понимается средство индивидуализации гражданина, «то есть как товар», передает ТАСС.

«Наша рекомендация автору - отозвать эту инициативу и перевнести с учетом всех замечаний, которые были высказаны ранее», - заявил Алексейл Нилов.

Автор законопроекта – сенатор Валентина Петренко. Она предлагает запретить регистрацию в органах ЗАГС имен, которые состоят из числительных, цифровых обозначений, аббревиатур и ненормативной лексики.

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