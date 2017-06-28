ЛДПР: Давайте запретим буквы и всем отрежем пальцы!

Заместитель Председателя Госдумы, член фракции ЛДПР Игорь Лебедев возмутился действиями Роскомнадзора относительно запрета на пользование мессенджера «Telegram».

Игорь Лебедев отметил, что террористы пишут свои сообщения буквами и при этом используют пальцы. Следуя логике Роскомнадзора, в стране надо запретить буквы и всем отрезать пальцы, чтобы граждане вообще не общались.

По словам Лебедева, еще одним удобным вариантом для власти было бы отсутствие граждан как таковых.

Депутат называет настоящую причину попытки блокировки - выборы и протестная активность граждан, сообщает официальный сайт ЛДПР.

Игорь Лебедев уверен, что все потуги Роскомнадзора закончатся пшиком и позором – ведомство не в состоянии нанять квалифицированных специалистов, потому что «на каждого приходится по сто начальников, дающих идиотские указания».

В итоге, по мнению депутата, власти свалят все на Роскомнадзор, переведя стрелки. Но выиграть от этого никому не удастся - «Telegram» будет работать, репутация властей станет ниже, раздражительность граждан - выше.

Игорь Лебедев привел пример попыток блокировки мессенджеров «Line», «WeChat» и «Zello», которые с треском провалились.

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Теги:
Места: Россия
Организации: ЛДПР, Роскомнадзор
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