«Лайтбанк» лишился лицензии
Московский «Лайтбанк» лишился лицензии на осуществление банковской деятельности, говорится в сообщении Банка России.
Регулятор выявил у «Лайтбанка» рискованную бизнес-модель, связанную с кредитованием физических лиц.
Более того, банк неверно оценивал качество кредитного портфеля, что влекло реальную угрозу интересам вкладчиков.
Кроме того, лицензии лишился самарский «Активкапитал Банк», сообщает агентство Nation news.
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