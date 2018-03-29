«Лайтбанк» лишился лицензии

Московский «Лайтбанк» лишился лицензии на осуществление банковской деятельности, говорится в сообщении Банка России.

Регулятор выявил у «Лайтбанка» рискованную бизнес-модель, связанную с кредитованием физических лиц.

Более того, банк неверно оценивал качество кредитного портфеля, что влекло реальную угрозу интересам вкладчиков.

Кроме того, лицензии лишился самарский «Активкапитал Банк», сообщает агентство Nation news.

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