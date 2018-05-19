Лайнеру «Победы» подфартило приземлиться с отказавшим двигателем
Самолет «Победы» вернулся в аэропорт «Внуково» после отказа во время полета одного из двигателей.
Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в экстренных службах.
«Самолет Boeing 737 вернулся на аэродром вылета - во «Внуково» - и приземлился на одном работающем двигателе», - рассказал он.
По данным источника, на борту самолета находились 170 пассажиров, никто из них не пострадал.
Самолет авиакомпании «Победа» выполнял рейс Москва-Астрахань. Во время полета над Воронежем у Boeing 737 отказал правый двигатель. Из-за этого члены экипажа приняли решение развернуть самолет и вернуться во «Внуково».
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