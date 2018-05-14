Лайки в Instagram могут стать платными

В ближайшем будущем лайки в популярной социальной сети Instagram могут стать платной услугой.

В настоящее время пользователи отмечают многочисленные сбои в работе приложения.

Предполагается, что это происходит из-за тестирования разработчиками лимитов на лайки.

Сервис принимает большое количество лайков за мусор, поэтому пытается ограничить количество проставленных «сердечек» на фотографиях.

По некоторым данным, разработчики в ближайшее время планируют проанализировать среднюю суточную дозировку каждого пользователя, а потом незаметно ее уменьшать, чтобы ввести общий, универсальный лимит.

Кроме того, лайки могут стать платными, сообщает «Федерал пресс».