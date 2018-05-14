Лайки в Instagram могут стать платными
В ближайшем будущем лайки в популярной социальной сети Instagram могут стать платной услугой.
В настоящее время пользователи отмечают многочисленные сбои в работе приложения.
Предполагается, что это происходит из-за тестирования разработчиками лимитов на лайки.
Сервис принимает большое количество лайков за мусор, поэтому пытается ограничить количество проставленных «сердечек» на фотографиях.
По некоторым данным, разработчики в ближайшее время планируют проанализировать среднюю суточную дозировку каждого пользователя, а потом незаметно ее уменьшать, чтобы ввести общий, универсальный лимит.
Кроме того, лайки могут стать платными, сообщает «Федерал пресс».
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