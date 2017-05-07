Лавров заявил о тщательной подготовке к встрече Путина и Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима для достижения конкретных результатов.

В интервью телеканалу «Мир» министр подчеркнул: «Встреча нужна нам и американцам, как я понимаю, не для того, чтобы произвести на кого-то внешний эффект».

По словам министра, США и Россия имеют большое влияние на положение дел в мире, и поэтому от этой встречи ожидают конкретных результатов, пишет Lenta.ru.

2 мая состоялся телефонный разговор Путина и Трампа, в ходе которого они договорились об официальной встрече.