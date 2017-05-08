Лавров заявил о провале планов НАТО по поглощению Украины
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что планы НАТО по поглощению Украины провалились.
По его словам, представители НАТО затаили обиду из-за того, что их проект по полному поглощению Украины в свою зону влияния и включению Украины в альянс, а также включению Крыма в свои планы военного окружения РФ, провалились.
Лавров отметил, что именно обида заставила НАТО заморозить все проекты, которые объединяли альянс с Россией, в том числе и проекты в борьбе с терроризмом.
Министр также уточнил, что таким решением Североатлантический альянс только навредил сам себе, добавив, что организация теперь стремится наладить отношения с Россией, сообщает Ura.ru со ссылкой на интервью Лаврова телекомпании «Мир».
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