Лавров заявил о провале планов НАТО по поглощению Украины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что планы НАТО по поглощению Украины провалились.

По его словам, представители НАТО затаили обиду из-за того, что их проект по полному поглощению Украины в свою зону влияния и включению Украины в альянс, а также включению Крыма в свои планы военного окружения РФ, провалились.

Лавров отметил, что именно обида заставила НАТО заморозить все проекты, которые объединяли альянс с Россией, в том числе и проекты в борьбе с терроризмом.

Министр также уточнил, что таким решением Североатлантический альянс только навредил сам себе, добавив, что организация теперь стремится наладить отношения с Россией, сообщает Ura.ru со ссылкой на интервью Лаврова телекомпании «Мир».