Лавров заявил о приостановлении военных действий в сирийском Алеппо

Выступая на полях заседания Совета министров ОБСЕ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил о том, что все военные действия в сирийском Алеппо приостановлены.

- Сегодня активные боевые действия сирийской армии в восточном Алеппо приостановлены, потому что осуществляется очередная и крупнейшая за все это время операция по выводу желающих мирных жителей. Колонна около 8 тысяч человек. Это колоссальная операция, и маршрут у нее протяженностью пять километров, - цитирует Лаврова ТАСС.

Министр отметил, что западные страны не предоставили конкретики по облегчению гуманитарной ситуации в городе.

Лавров также подтвердил, что военные и дипломаты России и США встретятся 10 декабря в Женеве и обсудят ситуацию в Алеппо.