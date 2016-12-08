Лавров заявил о приостановлении военных действий в сирийском Алеппо
Выступая на полях заседания Совета министров ОБСЕ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил о том, что все военные действия в сирийском Алеппо приостановлены.
- Сегодня активные боевые действия сирийской армии в восточном Алеппо приостановлены, потому что осуществляется очередная и крупнейшая за все это время операция по выводу желающих мирных жителей. Колонна около 8 тысяч человек. Это колоссальная операция, и маршрут у нее протяженностью пять километров, - цитирует Лаврова ТАСС.
Министр отметил, что западные страны не предоставили конкретики по облегчению гуманитарной ситуации в городе.
Лавров также подтвердил, что военные и дипломаты России и США встретятся 10 декабря в Женеве и обсудят ситуацию в Алеппо.
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