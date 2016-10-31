Лавров заявил об оскорблениях в адрес России от НАТО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что власти США в сирийском вопросе доходят до публичных оскорблений России. Вашингтон неоднократно заявлял о "военных преступлениях" РФ.

– Если уж мы об этом заговорили, сейчас на фоне того, что происходит вокруг Сирии, наши западные партнеры, прежде всего американцы, да и британцы, уже доходят в своей истерике до публичных оскорблений, употребляя такие слова, как «варварство», «военное преступление», – цитирует Лаврова издание "Известия". Министр напомнил, что во время конфликта в Югославии альянс бомбил гражданские объекты. Дипломат отметил, что про тысячи погибших и беженцев никто не вспоминал с тех пор.

Лавров назвал конфликт в Югославии "агрессией" и отметил, что Россия отреагировал на эту ситуацию как на грубейшее нарушение международного права.