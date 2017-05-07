Лавров заявил о намерении Москвы не вмешиваться в дискуссии ЕС по России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не станет вмешиваться в дискуссии стран ЕС об отношениях с Российской Федерацией.

Как сообщил глава ведомства в интервью для телеканала «МИР», отдельные западные деятели используют «политизированный подход» и ставят его выше экономических интересов страны и граждан. Лавров подчеркнул: «Есть позиция тех, кто категорически против любой нормализации отношений с Россией. Есть позиция и тех, кто выступает за то, чтобы уже сейчас начать выходить из этого санкционного тупика».

Он отметил, что в Евросоюзе есть «агрессивное меньшинство», которое настроено против России, однако в целом он видит отказ от этой тенденции, пишет РИА Новости.

В конце апреля на встрече с главой европейской дипломатией Федерикой Могерини Лавров указал на присутствие в Евросоюзе «русофобских настроений».

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