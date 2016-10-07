Лавров заявил о готовности пойти на уступки боевикам ради спасения мирных сирийцев

Выступая в программе «Воскресное время» на Первом канале, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова поддержать инициативу специального посланника генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуры по выводу «Джебхат ан-Нусры» (запрещенная в РФ организация) из Алеппо ради спасения города.

- По подсчетам ООН, там где-то 6-8 тысяч боевиков, из них по разным оценкам, до половины – это сам де Мистура говорил еще в Совбезе ООН – «Джебхат ан-Нусры». Я услышал его заявление, касающееся только «ан-Нусры». Ради бога, если «ан-Нусра» с оружием уйдет в сторону Идлиба, где базируются ее основные силы. Ради спасения Алеппо мы будем готовы поддержать такой подход и будем готовы призвать сирийское правительство с этим согласиться, - цитирует Лаврова ТАСС.

- Но возникает вопрос, остальная половина боевиков, которая слилась с «ан-Нусрой» за все эти дни и недели, с ней-то что произойдет? Если она хочет уйти с оружием – пожалуйста. Здесь вопросов не возникает, - подчеркнул министр.