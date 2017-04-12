Лавров заподозрил Штаты в покровительстве террористам с целью свержения Асада
Россия подозревает, что США умышленно берегут террористическую группировку «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) с целью задействовать ее в свержении президента Сирии Башара Асада.
По словам главы МИД России Сергея Лаврова, созданная США коалиция не занималась борьбой с террористами в Сирии до начала операции ВКС РФ, сообщает РИА «Новости». Однако и после этого коалиция атаковала только некоторые позиции ДАИШ (группировка также запрещена в России).
«Джебхат ан-Нусру» всегда щадили. У нас устойчивое подозрение, которое никто пока не смог развеять, что «Нусру» до сих пор берегут для того, чтобы в какой-то момент задействовать «план Б» и попытаться свергнуть режим Башара Асада силой», - цитирует министра агентство.
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