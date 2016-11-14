Лавров высказал Керри возмущение в связи с невыдачей въездной визы Илюмжинову

В ходе телефонного разговора с госсекретарем США Джоном Керри министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил возмущение по поводу отказа властей США выдать въездную визу президенту Международной федерации шахмат Кирсану Илюмжинову.

«Сергей Лавров выразил возмущение отказом в выдаче американской визы президенту Международной шахматной федерации Кирсану Илюмжинову, что срывает его присутствие на матче FIDE за первенство мира в Нью-Йорке», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы внешнеполитического ведомства РФ.

Ранее Министерство финансов США внесло Илюмжинова в санкционный список в связи с тем, что глава ФИДЕ, по сведениям ведомства, оказывал материальную поддержку действующему президенту Сирии Башару Асаду.

Впервые за всю историю существования Международной федерации шахмат глава ФИДЕ не присутствует на матче за Мировую шахматную корону, который проходит в эти дни в Нью-Йорке. За титул спорят действующий чемпион норвежец Магнус Карлсен и россиянин Сергей Карякин.